Son Dakika | Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."
02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.
Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır