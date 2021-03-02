Son Dakika | Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."
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Son Dakika | Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."

02.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Son Dakika | Bakan Pekcan:

Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.

Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir." - Ekonomi Haberleri
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