Son dakika! Bakan Pekcan: Afrika ile 18,2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık (2)

Son dakika haberler: 'TÜRKİYE VE AFRİKA ARASINDA YATIRIM PLATFORMU GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan, Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun kapanışında basın açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE VE AFRİKA ARASINDA YATIRIM PLATFORMU GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan, Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun kapanışında basın açıklamasında bulundu. Pekcan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Portalın içeriğine ilişkin bilgi veren Bakan Ruhsar Pekcan, "Ticaretin ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için ürün ve firma bilgisi, mevzuat bilgisi, talepler gibi unsurların olduğu bir içeriğe sahip olmasını öngörüyoruz. Buna ilaveten önümüzdeki sene gerçekleştirilecek olan foruma kadar Türkiye ile Afrika arasında bir e- ticaret platformu kurulması hususunun önceliklerimiz arasında olduğunu da belirmek isterim. Toplantıda, sağlık konusunu ticaret ve yatırım boyutlarıyla da ele aldık. Afrika Sağlık Tedarik Platformu ile ülkemiz sağlık sektörünü ortak bir platformda buluşturarak medikal ekipman, hastane kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olan firmalarımızın Afrika'da aktif rol oynamalarını sağlayacağımız kapsamlı bir işbirliği başlatıyoruz" dedi.

'YENİ ORTAKLIKLAR KURULABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'Bir diğer önem verdikleri projenin de Türkiye'den ve Afrika'dan kadın yöneticileri, kadın liderleri bir araya getiren bir diyalog platformunun hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Pekcan, "Bu proje vesilesiyle 'Türkiye- Afrika Kadın CEO Forumu' gibi etkinlikleri hayata geçireceğiz. Bu sayede hem bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilir hem de yeni iş imkanları ve ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönem iş dünyası arasındaki temasları daha arttıracağız. Bu noktada hem iş forumları aracılığıyla hem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Afrika Birliği'nin merkezlerinde karşılıklı temsilciliğin açılmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Görüşülen tüm bu hususlar, ortak deklarasyonumuza yansıtılmış olup kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır" diye konuştu.'KITA'DA, TÜRK FİRMALARININ 6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI BULUNMAKTADIR'Bakan Pekcan, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile 26,2 milyar dolarlık bir ticaret hacminin bulunduğunu belirterek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ayrıca Kıta'da Türk firmalarının 6 milyar dolarlık yatırımı bulunmaktadır. Bunun dışında müteahhitlik alanında da Eximbank'ın destekleriyle Afrika'daki projelerimizin toplamı 70 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, pandemi sürecinden en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacaktır. Bölgesinde ve küresel ekonomideki en dinamik aktörlerin arasında olmaya devam edecektir. Bu süreçte Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin mümkün olan en iyi şekilde geliştirme azmindeyiz. Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik temelinde inşa ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye olarak Afrika'daki pek çok dost ülkenin ekonomik gelişim ve kalkınma sürecine katkı sağladığımızı değerlendiriyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaan ULU- Fatih ERDOĞAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU