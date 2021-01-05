Son dakika... Bakan Pekcan: "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır."
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Son dakika... Bakan Pekcan: "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır."

05.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:56
Son dakika... Bakan Pekcan:

Son dakika haberleri: Bakan Pekcan: "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır.

Bakan Pekcan: "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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