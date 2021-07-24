Son dakika... Bakan Pakdemirli: Vatandaşımız derelerden uzak durmanın yollarını arayacak (2)

Son dakika haber... RİZE'DE İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi.

RİZE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi. Bakan Pakdemirli, Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi ve Güneysu ilçesindeki sel bölgelerini inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, Güneysu'ya bağlı Başköy ve Gürgen köylerinden geçen derede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, çevredeki bir çay bahçesine girerek eline aldığı makasla çay topladı. Bölgedeki tersip bentlerini de inceleyen Bakan Pakdemirli, çay bahçesinde de çiftçi ve bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Pakdemirli, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, yaraların hızla sarılacağını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM-Salim SARIKOÇ/RİZE, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan