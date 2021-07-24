Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ile Artvin'deki sel ve heyelanlarda çaylıkların zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Çaylıklarımız bölgemiz için çok önemli ama heyelan açısından baktığımızda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık olduğunu görüyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ile Artvin'deki sel ve heyelanlarda çaylıkların zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Çaylıklarımız bölgemiz için çok önemli ama heyelan açısından baktığımızda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz." dedi.

Artvin'de önceki gün meydana gelen selden etkilenen Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, Kapiska Deresi'nin taşması sonucu zarar gören bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkın nedeniyle hem yolda hem de içme suyu hattında problem olduğunu söyledi.

Pakdemirli, "Önceliğimiz, buradaki içme suyu hattının bir an evvel yapılması için gerekli tahkimatların dere içinde yapılmasıdır. Bunun akabinde de Özel İdare ekipleri, içme suyu hattını bağlayacak duruma gelecektir. Geçici olarak bölge halkına su dağıtılıyor." diye konuştu.

Bölgenin beklenenden fazla yağış aldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Kapiska Deresi, normalde hesaplananın 1,5 mislinden daha fazla bir debiyle karşı karşıya kaldı. En az 200 yıllık tarihinde de böyle bir debinin olmadığını görüyoruz. Bugün de Rize, Artvin ve kuzey bölgelerinde yağış bekliyoruz. Bu yağışlar geçen günlerde aldığımız yağışlar kadar fazla olmasa da toprağın doygun olmasından dolayı tekrar vatandaşlarımızı taşkın ve sel durumlarına karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sel ve heyelandan etkilenen Rize ve Artvin'de yapılacak çalışmaları anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarına kadar bu çalışmaları bitiririz. Akabinde de hem Rize hem Artvin'de hızlı bir şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilometre kadar duvar tahkimatlarını yapacağız. Rize'de 87 taşkın koruma tesisi, Artvin'de de 67 taşkın koruma tesisi aktif çalışıyor. Ana derelerde bugüne kadar yapılmış tahkimatlar olmasaydı bölgemizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir almaya devam edeceğiz."

"En kısa sürede yaraları saracağız"

Bakan Pakdemirli, Rize ile Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle çaylık alanların büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Çaylıklarımız bölgemiz için çok önemli ama heyelan açısından baktığımızda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz. Bu çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Taşkınların sebebiyle ilgili çalışmaları da hep birlikte yapmamız gerekiyor. En kısa sürede yaraları saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hava tahminlerine göre bölgede 20 ile 50 kilogram arasında yağış düşeceğinin söylendiğini aktaran Pakdemirli, "Bu yağış diğer yağışların çok altında ama toprak çok doygun olduğu için taşkın ve heyelan riski var. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

Pakdemirli, bir gazetecinin, bölgedeki taşkınların önlenmesi için bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Devlet bu kadar yatırım yapmış, bu kadar daha yapsa bunları tamamen engelleme imkanımız olmayacak. Çünkü ister istemez bu taşkınlar beklenmedik bir şey. Dün burada beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek. Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak. En azından taşkın ve sel anlarında derelerden uzak durmanın yollarını arayacak."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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