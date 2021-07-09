Son dakika... Bakan Pakdemirli: Üreticilere 420,5 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
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Son dakika... Bakan Pakdemirli: Üreticilere 420,5 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz

Son dakika... Bakan Pakdemirli: Üreticilere 420,5 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yapılacak yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başladıklarını belirterek, "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 TL, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 TL, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 TL, bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin TL, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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