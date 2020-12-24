Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santrali tam kapasite enerji üretimine başladı"
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Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santrali tam kapasite enerji üretimine başladı"

24.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:25
Son dakika... Bakan Pakdemirli:

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tam kapasite elektrik üretimine başlayan Türkiye'nin en büyük 4. hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tam kapasite elektrik üretimine başlayan Türkiye'nin en büyük 4. hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlayacağını söyledi.

Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip ve ülkenin 4. büyük hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te ilk türbinin 19 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yolu ile iştirak ettiği törenle devreye alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "İlk etapta bu törenle 200 MW kurulu gücündeki türbin üretime başladı" dedi.

23 Aralık tarihi itibarı ile barajda 6 ünitenin tamamının devreye alınarak, tesisin tam kapasite ile enerji üretimine başladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, bugün itibarı ile barajdan 2 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

Yıllık 2.8 milyar liralık enerji üretimi

6 ünitenin tamamının devreye alınmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte barajın ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar TL katkı sağlayacağının altını çizen Pakdemirli, "Toplam kurulu gücü 1200 MW olan 6 adet santral ile yılda ortalama 4.120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Proje üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon KWh enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 135 metre, maksimum göl hacmi 10,625 milyar metreküp olan Ilısu Barajı, 24 milyon metreküp gövde hacmi ile Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin 2. büyük barajıdır. Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde ise dolgu hacmi bakımından dünyada 1. sırada yer almaktadır. - ANKARA

Son dakika... Bakan Pakdemirli: 'Ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santrali tam kapasite enerji üretimine başladı'
Son dakika... Bakan Pakdemirli: 'Ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santrali tam kapasite enerji üretimine başladı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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