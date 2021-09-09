Son dakika: Bakan Pakdemirli, TMO'ya fındık teslim eden üreticilere paralarının bugün yatırılacağını bildirdi
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Son dakika: Bakan Pakdemirli, TMO'ya fındık teslim eden üreticilere paralarının bugün yatırılacağını bildirdi

Son dakika: Bakan Pakdemirli, TMO'ya fındık teslim eden üreticilere paralarının bugün yatırılacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım kampanyası kapsamında ürünlerini teslim eden üreticilere bugün 75 milyon liralık ödeme yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım kampanyası kapsamında ürünlerini teslim eden üreticilere bugün 75 milyon liralık ödeme yapılacağını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fındık üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. TMO'muzun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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Son dakika: Bakan Pakdemirli, TMO'ya fındık teslim eden üreticilere paralarının bugün yatırılacağını bildirdi - Haberler
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