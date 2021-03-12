Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Süt desteği kapsamında, 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun"

Son dakika politika haberine göre Bakan Pakdemirli: "Süt desteği kapsamında, 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesine bugün başlıyoruz.

Bakan Pakdemirli: "Süt desteği kapsamında, 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun"

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, süt desteği kapsamında 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesine bugün saat 18.00'da başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum'da Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı'na katıldı. Proje tanıtımına Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Projeyle ülke ekonomisine 30 ayda 8,4 milyar katkı sağlanacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, projenin ülke hayvancılığı için hayırlı olmasını diledi.

Hayvancılığı geliştirmek ve güçlendirmek için önemli yeni projeleri hayata geçirdiklerini ve sektöre önemli destekler sağladıklarını anlatan Pakdemirli, "Son 19 yılda hayvancılığa toplam 73 milyar lira destek ödedik. Bunun yüzde 21'i yani 16 milyar lirası son 3 yılda ödendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte hayvancılıkta, yerli, yeterli ve kaliteli üretim anlayışıyla çalışmalarımıza hız kattık. Son 3 yılda; hayvancılığa verdiğimiz desteği 2 kattan fazla artırarak 7,8 milyar liraya çıkardık" dedi.

Bakan Pakdemirli, son 19 yılda yem bitkilerine toplam 6,7 milyar lira, son 3 yılda ise toplam 2,2 milyar lira destek ödediklerini söyledi.

Kaliteli süt temini için çiğ süt üretimine önem verdiklerini dile getiren Pakdemirli, çiğ süt prim desteğini son 3 yılda 2,3 kat artışla 695 milyon liradan, 1,6 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

Pakdemirli, damızlık büyükbaş hayvanlardan daha fazla buzağı elde etmek amacıyla uyguladıkları çalışmalarla ise geçen yıl mevcut damızlıklardan 250 bin ilave buzağı aldıklarını belirtti.

Besilik materyal üretim merkezi niteliği taşıyan GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde 738 ahır ve ağıl yapımına 110 milyon lira hibe desteği ödediklerini vurgulayan Pakdemirli, tüm bu çalışmalar sonucunda hem hayvan varlığında hem de hayvansal üretimde ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

"Büyükbaş hayvan varlığında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık"

Yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ise ikinci sırada bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Son üç yılda; büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 5,4 artışla, 18,2 milyon başa yükselterek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Küçükbaş hayvan varlığımızı ise yüzde 17,3 artışla, 54,1 milyon başa çıkardık. Son 3 yılda 10 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Böylece süt üretimimiz yüzde 4 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimimiz ise yüzde 7,4 artışla, 1,2 milyon tona ulaştı. Çin'e süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatına başladık. Tüm bu yapılan çalışmaların sonucunda, canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2019 yılında 585 milyon dolar, 2020 yılında ise yüzde 24 artış ile 727 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik."

"Tarım sektörü 2020 yılında yüzde 4,8 büyüdü"

Geçen yıl pandemiye ilaveten ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden Pakdemirli, tüm bu olumsuzluklara rağmen tarım sektörünün 2020 yılında yüzde 4,8 büyüdüğünü ve son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştığını dile getirdi.

Tarımsal hasılanın bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 333,3 milyar liraya yükseldiğini belirten Pakdemirli, "Ülkemiz; tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız; 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara, tarımda dış ticaret fazlamız ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolara yükseldi. Sulama alanında yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen, toplam bitkisel üretimiz 9 milyon ton ilave artışla 126 milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

Suni tohumlamanın, sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin biyoteknoloji uygulamalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bugün lansmanını yaptığımız Etçi ve Kombine Irklarının Yaygınlaştırılması Projesini, suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde yaygınlaştıracağız. Böylece; yüksek verimli etçi ve kombine ırk boğaların kullanılmasıyla suni tohumlamanın ve yüksek verimli kültür ırklarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız."

"Projeyle ülke ekonomisine 8,4 milyar lira katkı sağlanacak"

Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesini 65 milyon lira bütçeyle başlattıklarını, projenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğini dile getiren Pakdemirli, ilerleyen dönemde proje kapsamına alınan il sayısını proje bütçesine göre artıracaklarını söyledi.

Projeyle, ortalama yüzde 7,3 olan suni tohumlama oranının daha da artırılacağını ifade eden Pakdemirli, böylece 3 yıl içerisinde yüksek genetik kapasitede 1,2 milyon baş buzağı elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, projenin 2020-2023 yıllarını kapsadığını toplam bütçesinin 193,3 milyon lira olduğunu belirterek, "Proje ile 30 ay sonunda ülke ekonomisine 8,4 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje; ülkemize ve Erzurum ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"424 milyon 194 bin lira süt desteği"

Bakan Pakdemirli müjdeyi Erzurum'da verdi. Pakdemirli çiftçiye süt desteği kapsamında 424 milyon 194 bin lira destek verileceğini kaydederek, "Süt desteği kapsamında (2020 yılı ekim ve kasım ayları için) 243 bin 128 üreticimize, 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ sütü için, 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün saat 18.00'dan itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Desteğin hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK