Son dakika! Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır"

Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.

(4)