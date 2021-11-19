Son dakika! Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır"

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.

Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.

(4)

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title