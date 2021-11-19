Son dakika! Bakan Pakdemirli: "Sözleşmeli üretim ile ilgili yasa tasarımız hazır"
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.
Tarım ve orman sektörü temsilcileriyle toplantı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda konuştu.
(4)