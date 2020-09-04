Son dakika... Bakan Pakdemirli, sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu
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Son dakika... Bakan Pakdemirli, sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de yaklaşık bir ay önce sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu.

04.09.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:48

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de yaklaşık bir ay önce sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, beraberindeki Vali Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Pakdemirli ve Yazıcı'ya yeşil-mavili takımın formasını hediye etti.

Pakdemirli, daha sonra Çayeli ilçesinde sel ve heyelanın hasara yol açtığı Şairler Deresi'nde incelemelerde bulundu, yapılması planlanan yeni köprü alanını drone görüntülerinden izledi.

Bakan Pakdemirli, ilçeye bağlı Köprübaşı köyü ve Madenli beldesinde de selin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Madenli Belde Belediyesinde düzenlenen değerlendirme toplantısına da katılan Pakdemirli, inceleme ve ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

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Son dakika... Bakan Pakdemirli, sel ve heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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