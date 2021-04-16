Son Dakika | Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)
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Son Dakika | Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)

Son Dakika | Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre '33 BİN FİTTEYKEN MOTOR FANLARINDA YÜKSEK BİR GÜRÜLTÜ İLE KARŞILAŞTIK'Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı.

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'33 BİN FİTTEYKEN MOTOR FANLARINDA YÜKSEK BİR GÜRÜLTÜ İLE KARŞILAŞTIK'

Ankara'dan Şırnak'a giden, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu, Orman Genel Müdürlüğü'nün uçağı, havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yapıldı.  Bakan Pakdemirli, havaalanından çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin fitteyken motor fanlarında yüksek bir gürültü ile karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmeyince emniyet açısından Malatya'ya indik. Şimdi de Şırnak programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli açıklamasının ardından Malatya Kara Havacılık Alayı'na geçerek, helikopterle Şırnak'a hareket etti.

Son Dakika | Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)
Son Dakika | Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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