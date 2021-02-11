Son dakika! Bakan Pakdemirli: "Meteorolojik veriler TOGG'a rota boyunca anlık iletilecek"

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında imzalanan "Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol" kapsamında, MGM verilerinin rota boyunca anlık olarak TOGG araçlarına iletileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında imzalanan "Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol" kapsamında, MGM verilerinin rota boyunca anlık olarak TOGG araçlarına iletileceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TOGG arasında "Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol" imzalandı.

Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin son 18 yılda savunma sanayi, otomotiv, tarım ve sanayide büyük atılım içerisinde olduğunu ifade etti.

TOGG denilince bir e-aracın konuşulduğunu belirten Pakdemirli, "Dünya devlerinin olmadığı bir alanda Türkiye gerekli inisiyatifi alabilmiştir. 21. yüzyılda ülkemize yakışacak özellikte teknolojik alanda bir yolculuğa çıkılmıştır." dedi.

Pakdemirli, çevre dostu aracın; bir araba olmadığını, adeta tekerlekli bir bilgisayar olduğunu ifade ederek, "Bakanlık olarak 'burada ne gibi bir katkı verebiliriz' diye düşündük. 'TOGG'a 'meteoroloji tarafında ciddi bir inisiyatif alabiliriz ve bu alanda bir katkımız olabilir' dedik. Yakın zamanda başlayan görüşmeler bu birliktelikle sonuçlandı." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni sistemle birlikte adeta terzi usulü çalıştığını, herkese veri ürettiğini aktaran Pakdemirli, kurumlara ticari bilgi üretir hale geldiklerini bildirdi.

"Çok ciddi şekilde araca yardımcı olacak"

İmzalanan protokolün araca ve sürücüye sağlayacağı katkılara değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gideceğiniz yerdeki buzlanma, yağmur gibi meteorolojik bilgilerden tutun rota önerilerine ve farların, sileceklerin, klimanın çalışmasına kadar aslında çok ciddi bir şekilde araca yardımcı olacak. Bununla birlikte aracı kullananın konforunu artıracak bir netice doğurmasını bekliyoruz. Mesela, Kocaeli'den Şanlıurfa'ya gittiğimizi düşünelim. Valizimizi Şanlıurfa'nın hava durumuna göre hazırlamamız lazım. Bununla ilgili bilgiyi araçtan alabileceğiz. Muhtemel rotamız, tam 5 ayrı bölgeden ve 9 ilden geçecek. Bununla ilgili hava durumuna göre 'şuradan gitme, şu rota daha uygun, şurada kar yağışı var' gibi bilgileri bize verecek."

Pakdemirli, kişinin ne giymesi gerektiğine ilişkin önerilerin dahi kullanıcıya sunulacağını bildirdi.

"Hava tahminlerini çok daha iyi yapıyor olacağız"

Bekir Pakdemirli, rota boyunca MGM'den hava durumu verilerinin anlık olarak araca iletileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"MGM vatandaşa, milletimize, sürücüye çok önemli bir fayda sağlarken, aynı zamanda bu araçlar birer yürüyen bilgisayar olduğu için Türkiye çağında da biz meteoroloji istasyonu sayımızı artırmış olacağız. Elbette bize buradan gelen veriler anonim olacak. Yani hangi sürücüden, hangi araçtan ne veri geldiğini takip etmiyor olacağız. Ancak binlerce, on binlerce aracın yolda dolaştığı, çok sayıda meteoroloji istasyonu olması bizim hava tahminlerini çok daha iyi yapmamızı sağlayacak."

Pakdemirli, yerli aracın hikayesine değinirken, tünelin ucunda ışığın görüldüğünü, kendisinin de potansiyel bir TOGG müşterisi adayı olarak heyecanla aracı yollarda görmeyi beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin TOGG ile dünya devlerinin henüz bulunmadığı bir alanda önemli bir inisiyatif aldığını belirten Pakdemirli, yerli araçta katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan