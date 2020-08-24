Son dakika... Bakan Pakdemirli: "(Kozan'daki orman yangını) Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de...
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozan ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangınla ilgili basına açıklamada bulundu.
24.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:39
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozan ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangınla ilgili basına açıklamada bulundu.
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Kaynak: AA