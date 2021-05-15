Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı
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Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman personeliyle bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman personeliyle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, bayramlaşmada orman personeline tatlı ikram etti ve sonrasında gözetleme kulesine çıkarak telsizle çevre ilçelerdeki kulelerle irtibat kurdu.

Diğer kulelerde bulunan orman işçilerinin, Ankara merkezde ve yangın harekat merkezinde bulunan personelin bayramını kutlayan Pakdemirli, "Bayramın, hepimiz için hayırlara vesile olmasını, başta orman teşkilatımız, bakanlığımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu yıl yangın sezonunda bir ağacın daha az yanması hedefiyle başarılı çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.

Yangın sezonunun açıldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bugüne kadar belli yangınlarla karşı karşıya kalmış olmamıza rağmen şükür şu ana kadar başarılıyız. Bundan sonra da sıcak ve kuruyan havaların etkisiyle daha aktif olmamız gerekecek. Şimdiden Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bölge müdürleriyle bayramlaşmasını bu yıl devreye alınan Yangın-Cell sistemi üzerinden gerçekleştirerek, "Sayın bölge müdürlerim sizinle bu yıl devreye aldığımız Yangın-Cell telsiz telefon sistemi üzerinden görüşüyorum. Şu an Işıklar Kulesi'ndeyiz. Burada ben ve diğer değerli orman personeli arkadaşlarımla beraber bayramınızı kutluyoruz." diye konuştu.

Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı
Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı
Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı
Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kızılcahamam'da orman personeliyle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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