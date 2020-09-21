Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini... Son dakika haberlerine göre Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik.

Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı