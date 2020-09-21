Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini...
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Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini...

Son dakika haberlerine göre Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik.

Son dakika... Bakan Pakdemirli:
21.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:22

Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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