Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini...
Son dakika haberlerine göre Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik.
21.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:22
Bakan Pakdemirli: "Günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı