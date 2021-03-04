Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Geçen yıl yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı"
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Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Geçen yıl yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı"

04.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:09
Son Dakika | Bakan Pakdemirli:

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörünün, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörünün, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla tarım sektöründeki verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve meteorolojik kuraklığa rağmen üreticinin emeği ve alın teriyle büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Son 20 yılda tarım sektörünün yıllık ortalama büyümesi yüzde 2,8 iken son 3 yılda bu oranı yüzde 3,5'e çıkardık. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5 arttı"

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı ülke olduğuna dikkati çekerek, "Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Sulamada hayata geçirilen büyük yatırımlar sayesinde bir damla suyun bile boşa akıtılmadığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2020 yılında meteorolojik kuraklığa rağmen hizmete aldığımız sulama yatırımlarımız sayesinde toplam bitkisel üretim miktarımız 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Hayvancılık sektörümüz ise her geçen yıl gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18,2 milyon başa çıkarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükseldi. Emeği geçen çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektörümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Siz üretin, üretmeye devam edin, biz her zaman yanınızdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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