Son Dakika | Bakan Pakdemirli'den "tarihi doğal gaz keşfi" paylaşımı Açıklaması Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulmasına ilişkin, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke heline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulmasına ilişkin, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke heline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Bakan Pakdemirli, "Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke heline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet büyük ve güçlü Türkiye." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: AA