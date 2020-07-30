Son dakika... Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı
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Son dakika... Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den bayram mesajı
30.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, kurban vazifesi yerine getirilirken hayvanlara eziyet edilmemesi uyarısında da bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bakan Pakdemirli, "Kıymetli vatandaşlarım bizler bu aziz vatan ve şerefli

milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Küresel salgınların, krizlerin yaşandığı dönemlerde dahi tarımda, hayvancılıkta gösterdiğimiz atılımlar, ihracattaki başarılarımız bir kez daha Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu göstermiştir. Bu Kurban Bayramı'nda da hem yeterli hayvan sayımız hem de pandemi dolayısıyla aldığımız tedbirler çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi ve kurban vazifelerini yerine getirmesi için var gücümüzle çalıştık. Sevgili vatandaşlarım, dini vecibelerinizi yerine getirirken hayvanları korkutmadan, ürkütmeden, onlara eziyet etmeden, en az acı verecek şekilde usulüne uygun olarak kurban görevini bir anda yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Bayramlar gücümüzü, birliğimizi pekiştirme vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle siz aziz milletimin ve İslam coğrafyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sevgi ve merhametin yayıldığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği hayırlı bir bayram geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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