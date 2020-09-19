Son dakika... Bakan Pakdemirli'den Antalya'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika... Bakan Pakdemirli'den Antalya'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den Antalya'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
19.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:34

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammet Emin Horuz
Muhammet Emin Horuz
AA Editörü
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