Son Dakika | Bakan Pakdemirli, çiftçi ve vatandaşları zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı
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Son Dakika | Bakan Pakdemirli, çiftçi ve vatandaşları zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı

13.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:59
Son Dakika | Bakan Pakdemirli, çiftçi ve vatandaşları zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri ve vatandaşları, zirai don tehlikesi ve yoğun kar yağışına karşı uyararak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri ve vatandaşları, zirai don tehlikesi ve yoğun kar yağışına karşı uyararak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kış şartlarına dikkati çekti.

Paylaşımında, "Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim." ifadesine yer veren Pakdemirli, kurumun iki infografiğini de kullandı.

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde yarın günün ilk saatlerinde başlaması öngörülen yoğun kar yağışının 15 Şubat Pazartesi günü sabah 06.00'ya kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale gibi bölge illerinin de yağıştan payını alacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat) ile kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olacağı öngörülüyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Zirai don uyarısı

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı zirai meteorolojik uyarı ise özellikle Ege, Marmara, Akdeniz, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsıyor.

Buna göre, yarın saat 21.00'den başlayarak 20 Şubat saat 12.00'ye kadar soğuk havanın etkisini bu bölgelerde hissettirmesi bekleniyor.

Yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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