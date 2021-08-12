Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"
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Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı"

Son Dakika | Bakan Pakdemirli: 'Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlediği toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık."
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