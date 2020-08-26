Son dakika... Bakan Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Bakan Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör...

Bir son dakika haberine göre Giresun Doğankent Sel sonucu rüsubat altında kalan iş makinesinin çıkartılması Bakan Pakdemirli'nin iş makinasına doğru yürümesi Bakan Pakdemirli'nin iş makinasını kullanması Giresun'da yaralar sarılmaya devam ediyorGİRESUN - Giresun'daki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı...

26.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:34

Giresun Doğankent Sel sonucu rüsubat altında kalan iş makinesinin çıkartılması

Bakan Pakdemirli'nin iş makinasına doğru yürümesi

Bakan Pakdemirli'nin iş makinasını kullanması Giresun'da yaralar sarılmaya devam ediyor

GİRESUN - Giresun'daki incelemelerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör kullandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip ederek koordine eden Bakan Pakdemirli, felaketin vurduğu Doğankent ilçesinde de incelemelerde bulundu.

Doğankent'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün rusubat altında kalan bir iş makinesini çıkarma çalışmalarına yardım eden Bakan Pakdemirli, ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rusubatı temizledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Bakan Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım Güncel
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı 3. Sayfa
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fatih Dönmez Berat Albayrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Sezen Aksu Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Sergen Yalçın Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Barcelona Gaziantep Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Pakdemirli, bir iş makinesinin rusubat altından çıkarılmasına yardım ederek ekskavatör... - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:34:56. #1.15#
title