Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyü mevkisinde 7 farklı noktada çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyü mevkisinde 7 farklı noktada çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Kozan, Akdam köyü mevkisinde 19.55 saatinde 7 farklı noktada çıkan orman yangınına kahramanlarımız saat 20.06 itibarı ile ilk müdahaleyi yapmış olup, yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
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