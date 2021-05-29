Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyü mevkisinde 7 farklı noktada çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam köyü mevkisinde 7 farklı noktada çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Kozan, Akdam köyü mevkisinde 19.55 saatinde 7 farklı noktada çıkan orman yangınına kahramanlarımız saat 20.06 itibarı ile ilk müdahaleyi yapmış olup, yangın saat 23.00'te kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı