Son dakika: Bakan Pakdemirli: 2 milyar 563 milyon TL'lik destek ödemesini gerçekleştiriyoruz (2)
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Son dakika: Bakan Pakdemirli: 2 milyar 563 milyon TL'lik destek ödemesini gerçekleştiriyoruz (2)

Son dakika: Bakan Pakdemirli: 2 milyar 563 milyon TL'lik destek ödemesini gerçekleştiriyoruz (2)
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 130 MİLYON 410 BİN TL BESİ DESTEĞİ ÖDEMESİ BUGÜN Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, 130 milyon 410 bin TL besi ve hastalıktan ari işletme desteğini bugün ödeyeceklerini açıkladı.

130 MİLYON 410 BİN TL BESİ DESTEĞİ ÖDEMESİ BUGÜN 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, 130 milyon 410 bin TL besi ve hastalıktan ari işletme desteğini bugün ödeyeceklerini açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Büyükbaş Hayvan Besi Desteği kapsamında 47 bin 439 yetiştiricimizin 390 bin 39 baş hayvanı için 97 milyon 510 bin TL destek ödemesini, Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 1336 yetiştiricimizin 135 bin 146 baş hayvanı için 32 milyon 900 bin TL destek ödemesi olmak üzere toplam 130 milyon 410 bin TL destek ödemelerini bugün ödüyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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Son dakika: Bakan Pakdemirli: 2 milyar 563 milyon TL'lik destek ödemesini gerçekleştiriyoruz (2) - Haberler
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