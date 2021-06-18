Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi
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Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi

Bakan Pakdemirli, yaklaşık 2,6 milyar liralık destek ödemesine başladıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destek ödemesini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destek ödemesini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, söz konusu destek ödemelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 lira, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 lira, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 lira, çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 lira olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 liralık destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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