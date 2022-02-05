Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu - Haberler
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Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu

AA, Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak'ta çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak'ta çeşitli okullarda incelemelerde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere dün kente gelen Özer, programının ikinci gününde, Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, daha sonra Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Zonguldak Fen Lisesine ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, Zonguldak-Kilimli yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine de katılacak.

Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu

Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu

Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu

Son dakika... Bakan Özer, Zonguldak'taki okullarda incelemelerde bulundu

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Zonguldak, Güncel, Haber

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