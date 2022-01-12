Son dakika haber | Bakan Özer: Tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı okulumuz yok

İSTANBUL (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Deprem güçlendirme çalışmalarının ardından tekrar açılan okulun açılış töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yer aldı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yıkılıp tekrar yapılan okul sayısını açıklayarak, "İçinde bulunduğumuz bu güzel okul gibi yıkılıp tekrar yapılan okul sayımız 355 oldu. 1999'dan önce bin 402 okulumuz var, bu okullara tek tek baktık. 355 okulu yeniden yaparken 5 bin 188 daha fazla derslik yaptık" dedi Açılışın ardından okulu gezen Bakan Özer ve Vali Yerlikaya okulun spor salonunda karşılıklı şut yarışması yaptılar. Öğrencilerin tribünden desteklediği yarışmayı Vali Yerlikaya kazandı.