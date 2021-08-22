Son dakika... Bakan Özer, MEB pansiyonlarına personel atamasını değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika... Bakan Özer, MEB pansiyonlarına personel atamasını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika... Bakan Özer, MEB pansiyonlarına personel atamasını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Özer, yazılı açıklamasında tüm önlemleri alarak, 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacaklarını vurguladı.

Tüm illerle koordineli bir şekilde gerekli önlemlerin alındığını, il ve ilçelere finansman destekleri gönderildiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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