Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz"
"81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile...
"81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında konuşma yaptı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunuyla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz.