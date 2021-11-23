Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz"

"81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye takdimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek Öğretmenlik Meslek Kanunuyla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumayı, gözetmeyi sürdüreceğiz.