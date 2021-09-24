Son dakika! Bakan Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.
ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Özer'i AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer karşıladı.
Partililerle sohbet eden Özer, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta...
MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı