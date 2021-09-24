Son dakika! Bakan Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
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Son dakika! Bakan Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son dakika! Bakan Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Özer'i AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partililer karşıladı.

Partililerle sohbet eden Özer, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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