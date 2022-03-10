Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

TRABZON (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Trabzon'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında kentte bulunan Bakan Özer, kronik rahatsızlığından dolayı evde eğitim gören Prof. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep Alya Teoman'ı, Ortahisar ilçesi 2 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Aileyle sohbet eden Özer, Zeynep Alya'ya eğitim materyali hediye etti.

Bakan Özer, Teoman ailesinin komşusu olan okul öncesi öğretmeni Burcu Civelek'e de sürpriz ziyarette bulundu. Civelek'in çocukları Gülce ve Cihangir ile de konuşan Bakan Özer, fotoğraf çektirdiği çocuklara eğitim materyali hediye etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, burada İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililerle bir araya geldi.