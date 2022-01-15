Son dakika: BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 131 MİLYAR TL'Yİ AŞTI 3

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üye STK başkanlarıyla buluştu. Toplantı saat 14.00'da Çengelköy Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ile Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı.

"TÜRKİYE OLARAK SAPASAĞLAM YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir baş belasıdır. Onun için bizim de attığımız adımlar var. Küresel ekonominin patinaj çektiği hatta geriye gittiği bir dönemde biz Türkiye olarak sapasağlam yolumuza devam ediyoruz. Dünya 2020 yılında 3.1 küçüldü. Türkiye 1.8 büyüdü. Türkiye bunu krizi fırsata çevirerek başardı" dedi.

'250 MİLYAR DOLARI AŞAN BİR İHRACATLA YILI KAPATMIŞ OLACAĞIZ"

"Şimdi 2022'ye büyük umutlarla giriyoruz" diyen Bakan Nebati, "20 Aralık akşamından sonra her şey değişti. Bundan sonra önünü gören attığı adımların sağlamlığıyla hareket eden, 2023 yılının da hedeflediği noktalara koşar adım gitmesini kanıtlayan bir döneme girdik. Başta sanayi üretim endeksimiz olmak üzere ihracatta rekorlar kırdık. Geçen yıl 225 milyar doları aşkın bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yılda 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız" diye konuştu.

"2023'TE TEK HANELİ ENFLASYONU GÖRECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Mali politikalar ve atacağımız adımlarla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz. Üzerimizde bir kambur var; Aralık ayı. Ocak ayında da bir miktar enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak bundan sonrası ilk çeyrekten sonraki değişimi hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bu enflasyon sıkıntısını sadece biz değil bütün dünya hep birlikte 2022'de yaşayacak ve bunun üstesinden gelen bizler olacağız. Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN DA KONUŞTU

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise, 'Neticeyle meşgul olurken çoğu zaman usulde hataya düştüğümüzü görüyoruz. Ben de geldiğim illerdeki toplantılarda eğitime destek platformu çalışmalarında sohbetlerimizde usule dair bazı hatırlatmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizler seferle yükümlüyüz, zaferle değiliz. Rabbimiz bize şu geçtiğimiz 20 yılda nice fetihleri, nice zaferleri nasip ettiyse aslında bu bizim seferle ilgili performansımızın bir sonucudur" dedi.