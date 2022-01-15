Son dakika... BAKAN NEBATİ: KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 131 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Son dakika haberlerine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üye STK başkanlarıyla buluştu. Toplantı saat 14.00'da Çengelköy Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ile Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı.

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BİLAL ERDOĞAN DA KONUŞTU

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Neticeyle meşgul olurken çoğu zaman usulde hataya düştüğümüzü görüyoruz. Ben de geldiğim illerdeki toplantılarda eğitime destek platformu çalışmalarında sohbetlerimizde usule dair bazı hatırlatmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizler seferle yükümlüyüz, zaferle değiliz. Rabbimiz bize şu geçtiğimiz 20 yılda nice fetihleri, nice zaferleri nasip ettiyse aslında bu bizim seferle ilgili performansımızın bir sonucudur" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri