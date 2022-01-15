Son Dakika | Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı (2) - Haberler
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Son Dakika | Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı (2)

Son Dakika | Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ve Milli İrade Platformu üye STK başkanları katıldı. Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi


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Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çengelköy'de düzenlenen Milli İrade Platformu üye Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na katıldı.

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