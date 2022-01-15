Son dakika: Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı (1)
Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.
Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.
Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan "cezalandırma operasyonları"na ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz...
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
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