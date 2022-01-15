Son dakika: Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı (1)

Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile biraraya geldi.