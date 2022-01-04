Son dakika! Bakan Muş: "Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı.

MUŞ (İHA) - Bakan Muş: "Türk inşaat sektörünün 2020'de üstlendiği 15,2 milyar dolarlık proje bedeli 2021 sonu itibarıyla 29,3 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen proje sayısı 11 bin 93'e yükseldi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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