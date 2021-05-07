Son Dakika | Bakan Muş: "Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan 127 kooperatifin 140 projesine Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Muş: "Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan 127 kooperatifin 140 projesine Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL düzeyinde.