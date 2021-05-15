Son dakika: Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız
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Son dakika: Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız

Son dakika: Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'daki mevkidaşlarımla önümüzdeki süreçte temaslar yürüteceğim. İhracatçımızın, nakliyecimizin ve vatandaşlarımızın sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'daki mevkidaşlarımla önümüzdeki süreçte temaslar yürüteceğim. İhracatçımızın, nakliyecimizin ve vatandaşlarımızın sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarından bilgi aldığını ifade etti. TIR şoförlerinin sorunlarını dinlediklerini kaydeden Bakan Muş, "Sınır kapımızda bayram döneminden kaynaklı geçici TIR kuyruklarını önlemek için gereken adımları hızlıca atacağız. İhracat TIR'larımızın transit geçtiği ülkelerde ve varış yerlerinde yaşadıkları bazı sorunlar; firmalarımız ve şoförlerimiz tarafından bizlere iletilmektedir. Bu sorunları, ihracat yaptığımız ülkelerdeki muhataplarımızla mütekabiliyet ilkesine saygı çerçevesinde çözeceğiz. Bu çerçevede; Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'daki mevkidaşlarımla önümüzdeki süreçte temaslar yürüteceğim. İhracatçımızın, nakliyecimizin ve vatandaşlarımızın sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.


Son dakika: Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız
Son dakika: Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız
Son dakika: Bakan Muş: Sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gereken adımları atacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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