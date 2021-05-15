Son Dakika | Bakan Muş, Sarp sınır kapısında tır şoförlerinin sorunlarını dinledi
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Son Dakika | Bakan Muş, Sarp sınır kapısında tır şoförlerinin sorunlarını dinledi

Son Dakika | Bakan Muş, Sarp sınır kapısında tır şoförlerinin sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sarp sınır kapısında incelemelerde bulunarak, söz konusu sınır kapısında bayram döneminden kaynaklı geçici tır kuyruklarını önlemek için gereken adımları hızlıca atacaklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sarp sınır kapısında incelemelerde bulunarak, söz konusu sınır kapısında bayram döneminden kaynaklı geçici tır kuyruklarını önlemek için gereken adımları hızlıca atacaklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Artvin'de bulunan Sarp sınır kapısında incelemelerde bulunarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarından bilgi aldı. Tır şoförlerinin sorunlarını dinleyen Bakan Muş, Sarp sınır kapısında bayram döneminden kaynaklı geçici tır kuyruklarını önlemek için gereken adımları hızlıca atacaklarını belirtti.

İhracat tırlarının transit geçtiği ülkelerde ve varış yerlerinde yaşadıkları sorunları firmalar ve şoförler tarafından kendilerine iletildiklerini aktaran Muş, bu sorunları Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerdeki muhataplarla mütekabiliyet ilkesine saygı çerçevesinde çözeceklerini kaydetti.

Bakan Muş, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'daki mevkidaşları ile ilerleyen süreçte temaslar yürüteceğini belirten Muş, ihracatçının, nakliyecinin ve vatandaşların sınır kapısında bekleme süresini en aza indirmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etti. - ANKARA

Son Dakika | Bakan Muş, Sarp sınır kapısında tır şoförlerinin sorunlarını dinledi
Son Dakika | Bakan Muş, Sarp sınır kapısında tır şoförlerinin sorunlarını dinledi
Son Dakika | Bakan Muş, Sarp sınır kapısında tır şoförlerinin sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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