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Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldiTİCARET Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile bir araya geldi.

MUŞ (DHA) - Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Muş, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, gümrüklerde iş birliği ve lojistik konularını ele aldık. Sınır Ötesi Ticaret Merkezlerine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık" ifadelerini kullandı.

Haber :  ANKARA,


Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Muş, Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi

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