Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı
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Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, video konferans yöntemiyle 'Türkiye Azerbaycan Yatırım Forumu'na katıldı. Bakan Muş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari hedefin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 15 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirtti. Muş, "Karar alıcılar olarak bu hedefe ulaşılması için çok çalışıyoruz. Azerbaycan ile ikili ticaret hacmimiz Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk 4 ayında da ikili ticaretimizin artış göstermesi memnuniyet vericidir. Bu ivmenin 2021 yılının tamamına yayılmasını bekliyoruz. Bu yolda attığımız önemli bir adımlardan birisi de, kendi ticaret kurallarımızı belirlediğimiz Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmesidir. Anlaşma kapsamının genişletilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 12 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en önemli yönlerinden birinin karşılıklı yatırımlar teşkil etmek olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, iş dünyasının ülkelerimize olan güvenini de göstermektedir. Türk firmaları, Azerbaycan'da şimdiye kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarıyla Azerbaycan'ın yerli sanayisinin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektedir. Gerçekleştirdiği reformlarla yatırım ortamını her geçen yıl geliştiren Azerbaycan, Dünya Bankası'nın 'Doing Business 2021' raporuna göre, dünyada en reformcu 10 ülke arasında yer almayı başarmış ve 2020 yılına göre 6 basamak ilerleme kaydederek 190 ülke arasında 28'inci sırada yer almıştır" ifadelerini kullandı.

'KARABAĞ'IN YENİDEN İMARINDA ETKİN ROL'

Bakan Muş, dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır projeler üstlenen Türk müteahhitlik sektörü için Azerbaycan'ın her zaman önemli bir yeri olduğunu söyledi. Bakan Muş, "Bugüne kadar toplamda 15 milyar doların üzerinde ve 450'ye yakın sayıda proje üstlendiğimiz Azerbaycan'da firmalarımız aynı zamanda yatırımcı olarak da yerleşikliklerini sürdürmektedir. Bu kapsamda firmalarımız ve sektörümüz, Azerbaycan'ın kurtarılan bölgelerindeki ve Karabağ'ın yeniden imarında halihazırda sürdürdükleri işbirliği ve çalışmaları daha da artırmak ve bu süreçte etkin bir şekilde yer almak istemektedirler. Azerbaycan hükümetinin Türk firmalarına karşı bugüne kadar gösterdikleri teveccühün, özellikle Karabağ'ın yeniden imarı kapsamında devam edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı
Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı
Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı
Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Muş Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara ulaştı - Haberler Ekonomi
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