Son dakika: Bakan Muş: "Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir"

Son dakika haberler... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. (3)

Bakan Muş: "Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız."

Bakan Muş: "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz."

Bakan Muş: "Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu