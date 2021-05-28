Son dakika: Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü (2)

Son dakika haberler: GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Avrupa Birliği (AB)Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis'in gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Türkiye ve AB arasındaki ticari ve ekonomik...

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Avrupa Birliği (AB)

Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis'in gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Türkiye ve AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öncelikli gündem konuları ele alındı. Dombrovskis görüşmede, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak olduğunu, Türkiye ile AB arasında karşılıklı yarar temelinde iş birliğinin geliştirilmesinin AB'nin stratejik çıkarına olduğunu, mart ayındaki AB Liderler Zirvesi'nin AB Konseyi'ni Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik yetki üzerinde çalışmaya davet ettiğini ve bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde yakın bir iş birliği içerisinde çalışılmasının önemini vurguladı.Türkiye ile AB'nin stratejik ortaklar olduğunu ve Türkiye'nin nihai hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu vurgulayan Bakan Muş, iki taraf arasında pozitif bir gündem oluşturmak için birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirtti. Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin temelini oluşturan Gümrük Birliği'nin tesis edildiği günden bu yana iki tarafa önemli ekonomik kazanımlar sağladığını ifade eden Bakan Muş, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değindi. 'MÜZAKERELERİN BAŞLATILMASI İÇİN AB ADIM ATMALI'

Bakan Muş ayrıca, Covid-19 salgınının küresel ekonomide yarattığı olumsuz etkilerle birlikte küresel ticaretteki zorluklar karşısında da Türkiye ve AB ortaklığının güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve Türkiye'nin Avrupa tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye-AB pozitif gündeminin önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Muş, müzakerelerin başlatılması için AB'nin adım atmasını beklediklerini dile getirdi. Görüşme sonucunda, taraflar, Türkiye ile AB arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirmek konusunda mutabık kaldı. Bu amaçla, yakın dönemde teknik seviyede ve ortaklık organlarında yürütülecek çalışmalara yönelik adımlar konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz