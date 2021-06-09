Son Dakika | Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının temmuzda tamamlanacağını açıkladı
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Son Dakika | Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının temmuzda tamamlanacağını açıkladı

Son Dakika | Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının temmuzda tamamlanacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasını temmuzda tamamlayacaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasını temmuzda tamamlayacaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile incelediklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Özgün mimarisiyle kültürel özelliklerimizi yansıtacak, fiziki yapısıyla yargı hizmetlerimizi tek alanda toplayacak binamızı temmuzda tamamlayacağız." bilgisini verdi.

Son Dakika | Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının temmuzda tamamlanacağını açıkladı
Son Dakika | Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının temmuzda tamamlanacağını açıkladı
Son Dakika | Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının temmuzda tamamlanacağını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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