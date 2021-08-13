Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
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Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu.

Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçenin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'daki incelemelerinin ardından Bozkurt ilçesinde sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt ilçesinde vatandaşlar ile bizzat ilgilenerek, ilçede incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kurum, diğer afet yaşanan bölgelerde ne tür çalışma yürüttükleri ise aynı çalışmaları Kastamonu'da da yapacaklarından kimsenin kuşkusunun olmamasını istedi. Bakan Kurum'un geceyi sel bölgesinde geçireceği öğrenildi. - KASTAMONU

Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
Son dakika haber: Bakan Kurum, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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