Son dakika... Bakan Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidiyor Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a hareket etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a hareket etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a hareket ettiği bildirildi. (İHA) Kaynak: İHA