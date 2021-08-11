Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da
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Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da

Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde 85 yaşındaki Arife Ünal'ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde 85 yaşındaki Arife Ünal'ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yaşanan felaket hakkında bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Kurum, sağanak yağışın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyüne geldi. Kurum, burada 85 yaşındaki Arife Ünal'ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu.

(İHA)

Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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