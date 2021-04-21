Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretleri kapsamında sahil projesini yerinde inceledi.

Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretleri kapsamında sahil projesini yerinde inceledi. Projede kapsamındaki yapımına devam edilen ve kısmi olarak tamamlanan çalışmaları inceleyen Kurum, projenin tamamlanması konusunda yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak ziyareti kapsamında Valiliğin ardından sahildeki TOKİ tarafından yapımına devam edilen projeyi yerinde inceledi. Bakan Kurum, alana yapılacak olan işyerleri ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Bakan Kurum'a projenin biteceği tarihi söyleyen firma yetkilisi, "Sayın Bakanım 14 Ekim 2021'de süre bitiyor. Ama biz Eylül ayında bitireceğiz" dedi. Bunun üzerine bakan Kurum, yüklenici firma yetkilisine "Dokuzuncu ayda olmaz" dedi. Bunun üzerine 15 Ağustos itibariyle tamamlanması konusunda görüşmeler yapıldı.

Bakan Kurum ardından Uzunmehmet Camii'ndeki çalışmaları yerinde incelemek için bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi
Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi
Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi
Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi
Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi
Son dakika haberi: Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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