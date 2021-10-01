Son dakika: Bakan Kurum, Milano Başkonsolosu Uludüz ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, COP26 hazırlık toplantısına katılmak üzere geldiği İtalya'da Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz ile görüştü.

Bakan Kurum, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milano Başkonsolosluğumuzu ziyaret ederek Başkonsolosumuz Özgür Uludüz'e ve çalışma arkadaşlarına başarı temennilerimizi ilettik" dedi.